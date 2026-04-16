پایگاه هوایی «قسرک» با خروج آمریکا تحت کنترل ارتش سوریه درآمد

Muhammed Karabacak
16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
دمشق/ خبرگزاری آنادولو
طبق بیانیه اداره اطلاع رسانی و ارتباطات وزارت دفاع سوریه که توسط خبرگزاری رسمی این کشور، «سانا» منتشر شد، واحدهای ارتش سوریه پس از خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی، پایگاه هوایی «قسرک» در حومه حسکه را تحت کنترل خود درآوردند.
به گفته منابع محلی، پس از تخلیه نیروهای آمریکایی، عناصر وابسته به گروه تروریستی ی.پ.گ/قسد برخی از وسایل نقلیه داخل پایگاه را به آتش کشیدند.
پایگاه هوایی قسرک متعاقباً تحت کنترل ارتش سوریه قرار گرفت.