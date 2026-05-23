ویرانی 2 ساختمان در مرکز نوار غزه در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل

Ramzi Mahmud, Esat Fırat, Halil Silahşör
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
غزه/ خبرگزاری آنادولو
منابع محلی در گفتوگو با خبرنگار آنادولو اعلام کردند که ارتش اسرائیل خانه متعلق به خانواده «ابو سیف» واقع در خیابان 20 در اردوگاه آوارگان نصیرات در بخش مرکزی نوار غزه را بمباران کرده است.
به گفته این منابع، حمله مذکور پس از صدور هشدار تخلیه برای تمام ساکنان بلوکهای این منطقه انجام شد.
همچنین ارتش اسرائیل ساختمان دیگری را که شامل چندین مغازه بود، در اردوگاه آوارگان البریج در مرکز نوار غزه هدف قرار داد.
گفته میشود این حمله نیز پس از هشدار تخلیه برای بلوکهای اطراف صورت گرفته است.
صدور این هشدارهای تخلیه باعث شد تا دهها خانواده با ترس از منطقه بگریزند و وحشت زیادی در میان ساکنان، بهویژه زنان و کودکان ایجاد شود.
گزارشها حاکی از آن است که هر 2 ساختمان هدف قرار گرفته در این حملات هوایی بهطور کامل ویران شده و خانههای اطراف نیز آسیب جدی دیدهاند.
منابع بیمارستانی نیز گزارش دادند که در حمله به اردوگاه آوارگان البریج، 2 فلسطینی زخمی شده و برای مداوا به بیمارستان «شهدای الاقصی» در شهر دیرالبلح منتقل شدهاند.
با وجود توافق آتشبس که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شده است، اسرائیل همچنان به نقض این توافق ادامه میدهد.
بر اساس گزارشها، در موج جدید نقض آتشبس تا عصر دیروز 883 فلسطینی جان خود را از دست داده و 2648 نفر مجروح شدهاند.
در مجموع، در نتیجه حملات مداوم اسرائیل به نوار غزه که از 8 اکتبر 2023 آغاز شده است، تاکنون بیش از 72 هزار فلسطینی جان باخته، بیش از 172 هزار نفر زخمی شدهاند و حدود 90 درصد از زیرساختهای غیرنظامی این منطقه تخریب یا دچار آسیب شده است.