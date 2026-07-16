ونس: با اسرائیل اختلاف نظر داریم؛ نفوذ آنها در آمریکا بالاست

16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه اسرائیل در زمینه تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا از بیشتر کشورها موثرتر عمل میکند، گفت: «زمینههایی وجود خواهد داشت که منافع مشترک داریم و زمینههایی نیز خواهد بود که منافع ما از هم جدا میشود.»
ونس در پادکست یوتیوبی معروف جو روگان به سوالاتی درباره روابط آمریکا و اسرائیل، پروندههای اپستین و برخی مسائل دیگر پاسخ داد.
ونس با اشاره به اینکه تنگه هرمز یک مسیر آبی باریک است، اظهار داشت که توقف جریان ترافیک در این منطقه به معنای کاهش 25 درصدی در عرضه انرژی جهان است.
وی با دفاع از اینکه آمریکا میتواند از حملات به کشتیهای تجاری در این منطقه جلوگیری کند، تاکید کرد که در این راستا قدرت نظامی یک راهکار است، اما دیپلماسی نیز یک گزینه محسوب میشود.
ونس با جلب توجه به اهمیت گفتوگو با طرف مقابل، بیان کرد که برخی افراد به جای مذاکره، تنها انتظار بمباران از سوی آمریکا را دارند.
وی سخنان خود را اینگونه ادامه داد: «به نظر من کاری که رئیسجمهور با مهارت بسیار انجام داد این بود که گفت وقتی میخواهیم چیزی را محقق کنیم، از قدرت نظامی استفاده خواهیم کرد. یعنی اگر به کشتیها شلیک کنید، ما هم به تاسیساتی که از آنها شلیک میکنید حمله خواهیم کرد. اما این کار را برای همیشه و نامحدود انجام نخواهیم داد. ما سعی میکنیم از قدرت نظامی خود به عنوان یکی از ابزارهای متعدد برای حل مشکل استفاده کنیم.»
وی با تاکید بر اینکه تصمیم برای قیام و تغییر حکومت به خود مردم ایران بستگی دارد، تصریح کرد: «ما 150 هزار نیروی زمینی برای تغییر رژیم اعزام نخواهیم کرد، مگر اینکه خود مردم چنین نتیجهای را بخواهند. ما دیگر این کارها را انجام نمیدهیم.»
ونس با تاکید بر اینکه در حال حاضر هدف آنها باز نگه داشتن تنگهها و تضمین جریان آزاد انرژی است، خاطرنشان کرد که آنها میخواهند از دستیابی ایران به سلاح هستهای جلوگیری کنند و برای رسیدن به این هدف از دیپلماسی و قدرت نظامی بهره میبرند.
وی با بیان اینکه با تفاهم میان آمریکا و ایران، کشورش با کشورهای عربی حوزه خلیج نیز همکاری خواهد کرد، گفت که اگر ایران به تمام تعهدات خود عمل کند، به کشورهای دیگر اجازه سرمایهگذاری در ایران داده خواهد شد.
وی با اشاره به وجود یک کارزار بسیار مخفیانه و با بودجه کلان برای تخریب مذاکرات با ایران، گفت: «دولتهای خارجی مدام در تلاش برای تاثیرگذاری بر آمریکا هستند. اسرائیل این کار را میکند، کشورهای دیگر نیز انجام میدهند. چیزی که واقعا مرا آزار میدهد این است که چهرههای برجسته سیاست آمریکا، اجازه میدهند این نفوذ بر قضاوتهایشان تاثیر بگذارد.»
ونس با تاکید بر اینکه اسرائیل جنگ افکار عمومی در آمریکا را باخته است، بیان کرد که تلاش اسرائیل برای کشاندن آمریکاییها به یک سو یا سوی دیگر امری طبیعی است، اما افرادی در درون دولت اسرائیل مخالف سیاست آمریکا در قبال ایران هستند و میخواهند جنگ به صورت نامحدود ادامه یابد.
وی با رد شایعات مبنی بر اینکه ترامپ توسط اسرائیلیها با باجگیری مجبور به تصمیمگیری شده است، اظهار داشت که روند تصمیمگیری را از نزدیک دیده و این ادعاها مضحک است.
ونس همچنین به تاثیر پروندههای جفری اپستین بر سیاست خارجی آمریکا پرداخت و در واکنش به ادعاهایی مبنی بر اینکه پروندههای اپستین به عنوان باجگیری برای وادار کردن ترامپ به حمله علیه ایران استفاده شده است، بیان کرد که دولت آمریکا در انتشار این پروندهها ارتباطات را به شدت خراب کرد.
وی با بیان اینکه حتی یک مدرک معتبر دال بر رفتار نادرست رئیسجمهور آمریکا با افراد زیر سن قانونی ندیده است، اشاره کرد که به نظر میرسد اپستین با عناصری از دولت پنهان اسرائیل در ارتباط بوده و در اسرائیل به جای جناح راست میانه، ارتباطات بسیار عمیقتری با چپ میانه داشته است.
ونس در پایان با توضیح اینکه به دلیل سمت خود به اطلاعات تقریبا نامحدود دسترسی دارد، خاطرنشان کرد: «شما با ایرانیها، کوباییها یا اسرائیلیها درباره آنچه در خاورمیانه میگذرد مذاکره میکنید و بسیاری از این موارد، مانند مسئله بشقابپرندهها است که من 1.5 سال است میگویم درباره آن تحقیق خواهم کرد اما هنوز وقت نکردهام.»