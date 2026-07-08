وقوع قطع گسترده برق در چند منطقه کویت در پی عوارض فنی در خطوط انتقال

Tarek Chouiref, Halil Silahşör
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
استانبول/ آژانس خبری آنادولو
وزارت برق، آب و انرژیهای تجدیدپذیر کویت اعلام کرد که بهدلیل بروز عوارض فنی در شبکه، جریان برق در چندین منطقه این کشور به صورت کامل قطع شده است.
در پی این رویداد، تیمهای فنی و نجات وزارت برق کویت پلان اضطراری را برای ردیابی علت اصلی این اختلال و وصل مجدد جریان برق روی دست گرفتند.
بر اساس آخرین گزارش این وزارت، تلاشهای کارمندان فنی نتیجه داده و جریان برق در شماری از ساحات آسیبدیده دوباره وصل شده است؛ با این حال، کارهای ساختمانی و فنی برای رفع کامل این مشکل در سایر مناطق همچنان جریان دارد.