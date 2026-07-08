به دنبال از کار افتادن چندین خط انتقال انرژی، شماری از مناطق کویت بامداد امروز چهارشنبه گواه با قطع گسترده برق مواجه شد.

وقوع قطع گسترده برق در چند منطقه کویت در پی عوارض فنی در خطوط انتقال به دنبال از کار افتادن چندین خط انتقال انرژی، شماری از مناطق کویت بامداد امروز چهارشنبه گواه با قطع گسترده برق مواجه شد.

استانبول/ آژانس خبری آنادولو



وزارت برق، آب و انرژی‌های تجدیدپذیر کویت اعلام کرد که به‌دلیل بروز عوارض فنی در شبکه، جریان برق در چندین منطقه این کشور به صورت کامل قطع شده است.

در پی این رویداد، تیم‌های فنی و نجات وزارت برق کویت پلان اضطراری را برای ردیابی علت اصلی این اختلال و وصل مجدد جریان برق روی دست گرفتند.



بر اساس آخرین گزارش این وزارت، تلاش‌های کارمندان فنی نتیجه داده و جریان برق در شماری از ساحات آسیب‌دیده دوباره وصل شده است؛ با این حال، کارهای ساختمانی و فنی برای رفع کامل این مشکل در سایر مناطق همچنان جریان دارد.

