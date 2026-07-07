وقوع دو انفجار در نزدیکی وزارت گردشگری سوریه در دمشق

Ömer Koparan
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
دمشق/ خبرگزاری آنادولو
منابع محلی از وقوع دو انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت گردشگری سوریه در دمشق، پایتخت این کشور خبر دادند.
بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی، یک بمب کارگذاشته شده در یک مینیبوس و بمب دیگری که در داخل یک سطل زباله در یکی از شلوغترین خیابانهای دمشق جاسازی شده بود، منفجر شد.
در پی این حادثه، شمار زیادی آمبولانس به محل اعزام شدند، اما تاکنون مقامهای رسمی درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجارها بیانیهای صادر نکردهاند.
گزارشها حاکی است این انفجارها در نزدیکی هتلی رخ داده که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه در جریان سفر خود به دمشق در آن اقامت دارد.
همچنین اعلام شده است که هنگام وقوع انفجار، مکرون برای دیدار با احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، در کاخ ریاستجمهوری حضور داشت.