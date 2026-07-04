وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به فضای بی‌ثبات اقتصادی و سیاسی در جهان، گفت که ترکیه و پاکستان باید با متحدکردن توان خود، مشترکا عمل کنند.

وزیر خارجه پاکستان: ترکیه و پاکستان باید نیروی خود را متحد کنند وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به فضای بی‌ثبات اقتصادی و سیاسی در جهان، گفت که ترکیه و پاکستان باید با متحدکردن توان خود، مشترکا عمل کنند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان طی سخنرانی در «مجمع تجاری پاکستان و ترکیه» در استانبول، با اشاره به فضای بی‌ثبات اقتصادی و سیاسی در جهان، گفت: ترکیه و پاکستان نباید در برابر تحولات جهانی عقب بمانند. دو کشور باید با متحدکردن توان خود، مشترکا عمل کنند.

دار با بیان اینکه دو کشور روابط تاریخی و منحصربه‌فردی دارند و در حوزه‌هایی از امنیت منطقه‌ای تا کمک‌های بشردوستانه از یکدیگر حمایت کرده‌اند، تصریح کرد: هدف این نشست، تبدیل پیوندهای سیاسی و تاریخی دو کشور به همکاری اقتصادی پویا و موثر است. افزایش رقابت جهانی، تحول فناوری، تغییر در زنجیره‌های تامین و گذار انرژی، الگوهای تازه‌ای در تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

وزیر امور خارجه پاکستان با دعوت از سرمایه‌گذاران تُرک، اظهار داشت: انرژی، معدن، مواد معدنی حیاتی، زیرساخت انرژی، فناوری اطلاعات، تولید، کشاورزی، لجستیک، گردشگری و صنایع دفاعی از حوزه‌های اولویت‌دار سرمایه‌گذاری در پاکستان هستند.

دار همچنین بر ظرفیت همکاری دو کشور در زمینه هوش مصنوعی، تحول دیجیتال، فناوری‌های مالی، مهندسی پیشرفته و تحقیق‌وتوسعه تاکید کرد و گفت: همکاری دانشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند به انتقال فناوری و توسعه صنعتی کمک کند.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی ترکیه و پاکستان میان اروپا، آسیا، خاورمیانه و آسیای مرکزی، افزود: این مزیت جغرافیایی باید به ارزش اقتصادی تبدیل شود.

