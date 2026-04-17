Tuğba Altun, Aynur Şeyma Asan
17 آوریل 2026•بهروزرسانی: 17 آوریل 2026
آنتالیا/خبرگزاری آنادولو
وارسن آقابکیان، وزیر امور خارجه فلسطین با تاکید بر لزوم واداشتن اسرائیل به رعایت حقوق بینالملل، گفت که اسرائیل طی 30 ماه گذشته در غزه علیه فلسطینیان مرتکب نسلکشی شده و این روند همچنان ادامه دارد.
آقابکیان که برای شرکت در پنجمین مجمع دیپلماسی آنتالیا به ترکیه سفر کرده، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو درباره وضعیت کرانه باختری اشغالی توضیح داد: نقض حقوق فلسطینیان در کرانه باختری موضوع تازهای نیست و اسرائیل در دورههای تنش، این فشارها را تشدید میکند.
وزیر خارجه فلسطین همچنین، تلاش تلآویو برای اجرای قانون اعدام را نشانه "احساس مصونیت از مجازات" دانست و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت انسانی غزه تاکید کرد: کشتار، تخریب زیرساختها، گرسنگی و محدودیت ورود کمکهای بشردوستانه ادامه دارد و شرایط کنونی شبیه محکومیت تدریجی به مرگ است.
وزیر امور خارجه فلسطین همچنین نسبت به افزایش یورشها به مسجدالاقصی هشدار داد و گفت: اماکن مقدس باید برای پیروان همه ادیان قابل دسترسی باشد و اقدامات اخیر نقض وضعیت تاریخی این مکانهاست.
آقابکیان با قدردانی از حمایتهای ترکیه، تاکید کرد که آنکارا در عرصههای انسانی و سیاسی در کنار فلسطین ایستاده است.
وی افزود: مسئله فلسطین همچنان محور اصلی تنشهای منطقهای است و پایان اشغال، شرط اساسی کاهش بحرانها در خاورمیانه محسوب میشود.