ABDULSALAM FAYEZ, Gülşen Topçu
30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان که برای انجام دیدارهای رسمی در فرانسه به سر میبرد، در گفتوگو با رادیو بینالمللی مونتکارلو درباره تردد از تنگه هرمز، سازوکارهای مربوط به خدمات دریانوردی و همچنین تفاهمنامه میان ایران و آمریکا اظهار نظر کرد.
البوسعیدی اعلام کرد که عمان از دریافت هزینه برای عبور کشتیها از تنگه هرمز حمایت نمیکند.
وی با اشاره به اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه، گفت عمان خواهان آن است که این آبراه راهبردی امن و برای همه کشورها باز بماند.
وزیر خارجه عمان تصریح کرد: گفتوگوهای جاری میان ایران و عمان بر این اصل استوار است که هرگونه توافق باید با قواعد حقوق بینالملل سازگار باشد.
وی همچنین تاکید کرد: عمان به کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل پایبند است و هرگونه سازوکار جدید در تنگه هرمز باید در چارچوب مشروعیت بینالمللی باشد.
البوسعیدی درباره بحث دریافت هزینه از کشتیهای عبوری نیز گفت: عمان از چنین اقدامی حمایت نمیکند، اما امکان بررسی سازوکارهایی در زمینه خدمات دریانوردی، از جمله ارتقای ایمنی کشتیرانی، آمادگی برای شرایط اضطراری و مقابله با آلودگیهای دریایی وجود دارد.
وی افزود: هرگونه تصمیم در این زمینه با مشورت کشورهای استفادهکننده از تنگه هرمز و شرکتهای کشتیرانی اتخاذ خواهد شد.
وزیر خارجه عمان همچنین اظهار داشت که مسقط از اجرای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا و کاهش تنشها حمایت میکند و در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج نیز درباره این موضوع اجماع وجود دارد.
ایران و عمان برای مدیریت تردد دریایی در تنگه هرمز، کمیته مشترک هرمز را تشکیل دادهاند که نخستین نشست آن روز گذشته در عمان برگزار شد.