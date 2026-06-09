Muhammed Karabacak, Ömer Koparan
09 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئن 2026
دمشق/ خبرگزاری آنادولو
محمد نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه در نشست «افقهای جدید اقتصادی برای ترکیه و سوریه» در چارچوب اجلاس اقتصاد شهری آنادولو در غازیآنتپ، اظهار داشت: دولت سوریه در حال بازنگری قوانین تجارت، سرمایهگذاری، بانکداری و صنعت و تدوین مقررات جدید برای حمایت از توسعه اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه «ترکیه و سوریه باید منبع مشترک تولید باشند»، افزود: دمشق برای ایجاد روابط اقتصادی پایدار، هماهنگ و قدرتمند با آنکارا تلاش میکند.
وزیر اقتصاد و صنعت سوریه با اشاره به تداوم آثار تحریمهای بینالمللی، اصلاح و نوسازی نظام بانکی را از اولویتهای دولت دانست و گفت: میلیونها سوری مقیم ترکیه با نظام بانکی پیشرفته آشنا شدهاند و بخش مالی سوریه نیز باید بتواند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد.
الشعار تاکید کرد: ما با ترکیه سرنوشت مشترک داریم و همواره برای حفظ روابط دوستانه تلاش خواهیم کرد. ترکیه شریک طبیعی ماست و با همین نگاه به آن مینگریم.
وی همچنین از احیای بخش صنعت سوریه خبر داد و گفت: در ماههای اخیر بیش از 15 هزار کارخانه فعالیت خود را از سر گرفتهاند، حدود 1200 خط تولید جدید راهاندازی شده و ساخت صدها کارخانه دیگر نیز ادامه دارد.
وزیر اقتصاد و صنعت سوریه نقش سرمایهگذاران تُرک را بهویژه در منطقه حماه مهم ارزیابی کرد و از آنان خواست با سرمایهگذاریهای گستردهتر در افزایش ظرفیت تولید سوریه مشارکت کنند.
وی همچنین تسهیل تردد و بازگشایی گذرگاههای مرزی میان دو کشور را از عوامل کلیدی توسعه تجارت و همکاریهای اقتصادی دانست.