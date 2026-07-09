وزارت کشور قطر اعلام کرد که سطح تهدیدات امنیتی در این کشور کاملاً برطرف شده و وضعیت به حالت عادی بازشته است.

وزارت کشور قطر: تهدید امنیتی برطرف شد و وضعیت به حالت عادی بازگشت وزارت کشور قطر اعلام کرد که سطح تهدیدات امنیتی در این کشور کاملاً برطرف شده و وضعیت به حالت عادی بازشته است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو



به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، وزارت کشور قطر با انتشار بیانیه‌ای در خصوص آخرین وضعیت امنیتی این کشور، اعلام کرد که تهدیدات امنیتی پیش‌آمده به طور کامل از بین رفته و شرایط به روال عادی خود بازگشته است.



در این بیانیه به ماهیت یا جزئیات دقیق این تهدید امنیتی اشاره‌ای نشده است، اما مقامات از عموم مردم خواستند تا همچنان به دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های صادرشده از سوی مراجع ذی‌صلاح پایبند باشند.

وزارت کشور قطر پیش از این در نخستین بیانیه خود، سطح تهدیدات امنیتی در کشور را بالا اعلام کرده و به منظور حفظ امنیت عمومی از همه شهروندان خواسته بود در خانه‌های خود بمانند، از خروج از منزل خودداری کنند و از پنجره‌ها و فضاهای باز فاصله بگیرند.



این اقدامات احتیاطی هم‌زمان با به صدا درآمدن آژیرهای خطر در بحرین و فعال شدن سیستم‌های پدافند هوایی ارتش کویت برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی صورت گرفته بود؛ تنش‌هایی که پس از حملات شبانه ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ علیه مواضعی در نزدیکی تنگه هرمز در ایران آغاز شد.

