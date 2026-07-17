وزارت دفاع قطر اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور موفق شدند حملات موشکی و بالستیک به خاک قطر را رهگیری و خنثی کنند.

وزارت دفاع قطر از دفع حملات موشکی به این کشور خبر داد وزارت دفاع قطر اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور موفق شدند حملات موشکی و بالستیک به خاک قطر را رهگیری و خنثی کنند.

دوحه/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع قطر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای مسلح این کشور طی یک عملیات پدافندی، حملات موشکی متعددی شلیک شده توسط ایران را که خاک این کشور را هدف قرار داده بودند، رهگیری و منهدم کردند.



این وزارتخانه جزئیات بیشتری درباره نوع موشک‌ها، تعداد آن‌ها و مناطق هدف قرار گرفته ارائه نکرد.

در پی وقوع این حملات، صدای انفجارهای ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی در دوحه، پایتخت قطر شنیده شد.



وزارت کشور قطر نیز پیش‌تر با ارسال هشدارهای فوری به شهروندان، ضمن اعلام سطح بالای تهدیدات امنیتی، از آن‌ها خواسته بود در خانه‌های خود بمانند و از پنجره‌ها و فضاهای باز دوری کنند.

بر اساس گزارش‌های تکمیلی وزارت کشور قطر، در اثر سقوط ترکش‌های یکی از موشک‌های منهدم شده توسط پدافند هوایی، یک کودک مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.



نیروهای امنیتی و تیم‌های دفاع غیرنظامی بلافاصله عملیات ایمن‌سازی را آغاز کردند.



ساعاتی پس از این وضعیت، وزارت کشور قطر در بیانیه‌ای رسمی که از خبرگزاری رسمی (QNA) منتشر شد، اعلام کرد که تهدیدات امنیتی برطرف شده و وضعیت در کشور به حالت عادی بازگشته است.

همزمان با این رویدادها در قطر، تنش‌های منطقه‌ای در کشورهای همسایه نیز افزایش یافت؛ به طوری که آژیرهای خطر در بحرین به صدا درآمد و سامانه‌های پدافند هوایی کویت نیز در برابر حملات موشکی و پهپادی فعال شدند.

