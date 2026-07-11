وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که 70 درصد از آمبولانس‌ها و خودروهای مورد استفاده در خدمات درمانی و انتقال بیماران، به دلیل حملات مستقیم یا نقص‌ فنی از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

وزارت بهداشت غزه: 70 درصد آمبولانس‌ها و خودروهای انتقال بیماران از کار افتاده‌اند وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که 70 درصد از آمبولانس‌ها و خودروهای مورد استفاده در خدمات درمانی و انتقال بیماران، به دلیل حملات مستقیم یا نقص‌ فنی از چرخه خدمت خارج شده‌اند.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت غزه با انتشار بیانیه ای، اعلام کرد که 70 درصد از آمبولانس‌ها و خودروهای مورد استفاده در خدمات درمانی و انتقال بیماران به دلیل حملات مستقیم یا نقص‌ فنی از چرخه خدمت خارج شده‌اند و خودروهای باقی‌مانده نیز توان پاسخ‌گویی به نیازهای روزانه را ندارند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای تصریح کرده که خودروهای امدادی و انتقالی که همچنان فعال هستند، از نظر فنی فرسوده شده‌اند و دیگر قادر به تامین کامل نیازهای روزانه نیستند. در این بیانیه تاکید شده است که 70 درصد خودروها به دلیل هدف قرار گرفتن مستقیم از سوی اسرائیل، انباشت نقص‌های فنی و نبود امکان تامین قطعات یدکی، از کار افتاده‌اند.

وزارت بهداشت غزه نیز پیشتر اعلام کرده که در شرایط کنونی، تامین نیازهای حمل‌ونقل بیماران و کارکنان درمانی با دشواری جدی روبه‌روست و خودروهای جایگزین امنی نیز برای این منظور وجود ندارد. در این بیانیه هشدار داده شده است که اگر اسرائیل همچنان مانع ورود لاستیک و قطعات یدکی شود، خدمات حمل‌ونقل در نظام سلامت ممکن است به‌طور کامل متوقف شود.