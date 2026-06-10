Safiye Karabacak
10 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئن 2026
غزه/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت غزه در بیانیهای اعلام کرد که ارتش اسرائیل با وجود برقراری آتشبس، به حملات خود علیه نوار غزه ادامه میدهد.
بر اساس این بیانیه، طی 24 ساعت گذشته پیکر 3 کشته و 5 زخمی به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
این وزارتخانه افزود که از زمان اجرایی شدن آتشبس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، 981 نفر در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده و 3 هزار و 104 نفر نیز زخمی شدهاند. همچنین پیکر 783 نفر دیگر از زیر آوار خارج شده است.
بر اساس آمار منتشر شده، شمار کل قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 991 نفر و تعداد مجروحان به 173 هزار و 212 نفر افزایش یافته است.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که همچنان هزاران پیکر در زیر آوار ساختمانهای تخریب شده در نقاط مختلف این باریکه باقی ماندهاند.