وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، حملات اسرائیل به نوار غزه به کشته شدن 981 نفر و زخمی شدن 3 هزار و 104 نفر منجر شده است.

وزارت بهداشت غزه: از زمان اجرای آتش‌بس، 981 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، حملات اسرائیل به نوار غزه به کشته شدن 981 نفر و زخمی شدن 3 هزار و 104 نفر منجر شده است.

غزه/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش اسرائیل با وجود برقراری آتش‌بس، به حملات خود علیه نوار غزه ادامه می‌دهد.

بر اساس این بیانیه، طی 24 ساعت گذشته پیکر 3 کشته و 5 زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است.

این وزارتخانه افزود که از زمان اجرایی شدن آتش‌بس در 10 اکتبر 2025 تاکنون، 981 نفر در حملات اسرائیل جان خود را از دست داده و 3 هزار و 104 نفر نیز زخمی شده‌اند. همچنین پیکر 783 نفر دیگر از زیر آوار خارج شده است.

بر اساس آمار منتشر شده، شمار کل قربانیان حملات اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تاکنون به 72 هزار و 991 نفر و تعداد مجروحان به 173 هزار و 212 نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که همچنان هزاران پیکر در زیر آوار ساختمان‌های تخریب‌ شده در نقاط مختلف این باریکه باقی مانده‌اند.

