Muhammed Emin Canik
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
مقامات افراطی کابینه نتانیاهو در پی حمله پهپادی حزبالله به یک تانک اسرائیلی و کشته شدن ۴ نظامی، خواستار تشدید بیسابقه حملات علیه لبنان شدند.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، پس از کشته شدن 4 نظامی این کشور در حملهای که ارتش اسرائیل آن را به حزبالله لبنان نسبت داده است، اعلام کرد که برای پیروزی در خاورمیانه باید واکنشهای بسیار شدیدتری اتخاذ شود.
وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ادامه عملیات نظامی ارتش اسرائیل در خاک لبنان، مدعی شد که «تمام لبنان باید بسوزد» و افزود که واکنشهای کنترلشده و محدود دیگر نتیجهبخش نبوده است.
بنگویر همچنین با اشاره به توافق اخیر میان آمریکا و ایران، بر لزوم حفاظت از نظامیا اسرائیل تأکید کرد و در اظهاراتی تند گفت: «در برابر هر اشک یک مادر اسرائیلی، هزار مادر لبنانی باید گریه کنند.»
در همین حال، بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل نیز با اشاره به تلفات اخیر ارتش، خواستار افزایش چشمگیر و بیرحمانه حملات به لبنان شد و خطاب به فرماندهان نظامی گفت: «درهای جهنم را باز کنید.»
این موضعگیریهای تند در حالی اتخاذ میشود که ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود نیروهای حزبالله بامداد امروز یک تانک اسرائیلی را در نزدیکی شهرک کفرتبنیت و تپه علی طاهر در جنوب لبنان با یک پهپاد انتحاری هدف قرار دادهاند که منجر به کشته شدن این 4 نظامی از جمله یک فرمانده گردان شده است.