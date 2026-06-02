واکنش فلسطین به طرح ممنوعیت اذان؛ اسرائیل جنگ دینی به راه انداخته است

Layan Bsharat, Gülşen Topçu
02 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئن 2026
رامالله/خبرگزاری آنادولو
محمود الهباش، مشاور ارشد محمود عباس، رئیس دولت فلسطین در امور دینی، اقدام اسرائیل برای ممنوعیت پخش اذان از بلندگوهای مساجد را «اعلان جنگ دینی» توصیف کرد.
الهباش در بیانیهای که پس از تصویب طرح قانونی حزب «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، در کمیسیون امور قانونگذاری صادر شد، اعلام کرد؛ تلاش برای ممنوعیت پخش اذان در اراضی اشغالی 1948 و قدس، حملهای مستقیم به مسلمانان، دین اسلام و آزادی عبادت است.
وی تاکید کرد که این اقدام به منزله اعلام جنگی دینی علیه مقدسات اسلامی و شعائر دینی مسلمانان به شمار میرود.
الهباش تصریح کرد: حمله به اذان، بازتابی از سیاست مبتنی بر نفرت و افراطگرایی اسرائیل علیه ملت فلسطین و مقدسات اسلامی و مسیحی است.
مشاور دینی محمود عباس با اشاره به اینکه محدود کردن اذان و حمله به مساجد نقض آشکار آزادی عبادت است که در قوانین بینالمللی تضمین شده، تاکید کرد که این تلاشها هرگز نخواهد توانست هویت ملی و دینی ملت فلسطین را از بین ببرد یا پیوند آنان با سرزمینشان را قطع کند.
پلیس اسرائیل در ژوئن 2025 به دستور ایتامار بنگویر، برای ساکت کردن اذان در 3 مسجد گزارشهای تخلف و اقدامات تنبیهی صادر کرده بود.
حزب «قدرت یهودی» نیز در دسامبر 2025 طرحی را به کنست ارائه کرد که بر اساس آن پخش اذان از بلندگوهای مساجد در اراضی اشغالی 1948 ممنوع میشود.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب کنست نیز برسد، اما زمان دقیق بررسی و رأیگیری درباره آن هنوز مشخص نشده است.