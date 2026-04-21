واکنش دبیرکل مجلس نمایندگان بحرین به حملات ایران به کشورهای خلیج

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

محمد ابراهیم السیسی البوعینین، دبیرکل مجلس نمایندگان بحرین، در پاسخ به سوالات خبرنگار آنادولو در صد و پنجاه و دومین نشست مجمع عمومی اتحادیه بین‌المجالس جهانی در استانبول اظهار داشت که حملات ایران به کشورش و دیگر کشورهای خلیج را «به شدت محکوم می‌کند».

او گفت: ما انتظار چنین اقدامی را از همسایه مسلمان خود نداشتیم. برعکس، ما انتظار داشتیم ایران پل‌های برادری را گسترش دهد، همانطور که بحرین همیشه انجام داده است.

البوعینین با تأکید بر اینکه کشورش جزیره صلح است، تصریح کرد: بحرین کشور صلح و همزیستی است، کشوری که هرگز درگیر جنگ نبوده است، کشور برادری و هماهنگی بین همه ادیان و مذاهب. اینجا بحرین است و ما این را از پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه آموختیم.