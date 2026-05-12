Elif Gültekin Karahacıoğlu
12 مه 2026•بهروزرسانی: 12 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
روزنامه «والاستریت ژورنال» به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده، مدعی شد امارات متحده عربی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، حملات نظامی مخفیانهای را علیه اهدافی در ایران انجام داده است.
بر اساس این گزارش، امارات در ماه آوریل و همزمان با آتشبس، پالایشگاهی در جزیره لاوان در خلیج فارس را هدف قرار داده است. گفته میشود این حمله باعث آتشسوزی گسترده و از کار افتادن بخش بزرگی از ظرفیت پالایشگاه برای چندین ماه شده است.
منابع مورد استناد والاستریت ژورنال ادعا کردهاند از آنجا که آتشبس هنوز بهطور کامل اجرایی نشده بود، آمریکا واکنشی به این حمله نشان نداد و حتی از مشارکت کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس، از جمله امارات، در جنگ علیه ایران استقبال کرده است.
در این گزارش همچنین آمده است که امارات پس از حملات تلافیجویانه ایران، رویکردی «تهاجمی» در منطقه خلیج فارس در پیش گرفته و همکاری نظامی گستردهای میان آمریکا و امارات در طول جنگ ادامه داشته است.
وزارت دفاع آمریکا و وزارت خارجه امارات درباره این ادعاها اظهار نظری نکردهاند. کاخ سفید نیز به پرسشها درباره نقش امارات در جنگ پاسخ نداده، اما اعلام کرده که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا همه گزینهها را در اختیار دارد و واشنگتن حداکثر فشار را بر ایران حفظ خواهد کرد.
پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه و پاسخهای متقابل ایران، تنشها به درگیری گسترده منطقهای تبدیل شد. دونالد ترامپ هشتم آوریل اعلام کرد که آتشبس را پذیرفته است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز همان روز اعلام کرده بود انفجار رخداده در پالایشگاه نفت جزیره لاوان ناشی از "حمله دشمن" بوده و موجب آتشسوزی در این مجموعه شده است.
در پی این حادثه، نیروهای آتشنشانی برای مهار حریق وارد عمل شدند و به دلیل تخلیه بهموقع کارکنان، تلفات جانی گزارش نشد. شرکت ملی پالایش و پخش نفت ایران همچنین تأکید کرده بود شبکه تامین و توزیع سوخت کشور پایدار است و از مردم خواسته بود مصرف سوخت را مدیریت کنند.