هشدار امنیتی در بحرین؛ آژیرها در سراسر این کشور فعال شد

03 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
پس از حملات صورتگرفته در کویت، در بحرین نیز آژیرهای هشدار به صدا درآمد و از شهروندان خواسته شد برای حفظ امنیت خود به مناطق امن مراجعه کنند.
وزارت کشور بحرین در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که آژیرهای هشدار در سراسر کشور به صدا درآمده است.
در این بیانیه از شهروندان خواسته شد ضمن حفظ آرامش، به نزدیکترین مکانهای امن مراجعه کرده و اخبار و اطلاعیهها را تنها از طریق منابع و کانالهای رسمی دنبال کنند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ارتش کویت پیشتر اعلام کرده بود سامانههای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند.