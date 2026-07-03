هزار روز از جنگ غزه؛ حملات، آوارگی و بحران انسانی همچنان ادامه دارد

Nour Mahd Ali Abuaisha, Halime Afra Aksoy
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
با گذشت هزار روز از آغاز حملات اسرائیل به نوار غزه در اکتبر 2023، این باریکه همچنان صحنه یکی از عمیقترین بحرانهای انسانی سالهای اخیر است. در این مدت، حملات گسترده، تخریب زیرساختهای شهری، آوارگی اجباری صدها هزار فلسطینی و کمبود شدید مواد غذایی، دارو و خدمات درمانی، زندگی ساکنان غزه را با چالشهای بیسابقهای مواجه کرده است.
اگرچه توافق آتشبس از 10 اکتبر 2025 به اجرا درآمد، اما اسرائیل به حملات، محاصره و عملیات نظامی خود در غزه ادامه داده است.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل حدود 70 درصد از نوار غزه را در کنترل دارد و فلسطینیان را به کمتر از 30 درصد از مساحت این منطقه محدود کرده است.
در طول این هزار روز، رویدادهای مهمی از جمله آغاز عملیات «طوفان الاقصی» توسط حماس در 7 اکتبر 2023، آغاز حملات گسترده هوایی و زمینی اسرائیل، آوارگی گسترده غیرنظامیان، ایجاد گذرگاههای نظامی در داخل غزه، حمله به رفح و جبالیا، و نیز چندین دور مذاکرات و توافقهای موقت آتشبس و تبادل اسرا به ثبت رسید.
در این دوره همچنین شماری از رهبران ارشد حماس از جمله اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، صالح العاروری و محمد الضیف در حملات اسرائیل کشته شدند.
از سوی دیگر، پرونده شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با اتهام نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری و همچنین صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر پیشین دفاع این کشور، از سوی دیوان کیفری بینالمللی، از مهمترین تحولات سیاسی و حقوقی مرتبط با جنگ به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، بحران انسانی در غزه طی این مدت بهطور مداوم تشدید شده و نهادهای بینالمللی بارها نسبت به خطر قحطی، گرسنگی گسترده و فروپاشی نظام بهداشت و درمان این منطقه هشدار دادهاند.
با وجود تلاشهای مکرر میانجیگران برای دستیابی به آتشبس پایدار و تبادل اسرا، درگیریها و محدودیتهای ورود کمکهای بشردوستانه همچنان ادامه دارد.