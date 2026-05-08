هاآرتص: اسرائیل برای اولین بار از اکتبر 2023 به صلیب‌سرخ اجازه می‌دهد از زندان‌‌ها بازدید کند بنا به گزارش‌ روزنامه هاآرتص، دولت اسرائیل برای اولین بار از اکتبر 2023 به مقامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه می‌دهد از زندان‌هایی که اسرای فلسطینی در آنها نگهداری می‌شوند، بازدید کنند.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

بنا به گزارش‌ روزنامه هاآرتص، دولت اسرائیل برای اولین بار از اکتبر 2023 به مقامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه می‌دهد از زندان‌هایی که اسرای فلسطینی در آنها نگهداری می‌شوند، بازدید کرده و با کارکنان آنها ملاقات کنند.

طبق این گزارش، به مقامات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه ملاقات با زندانیان فلسطینی داده نمی‌شود.

در این گزارش آمده است که طبق تصمیمی که به دستور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گرفته شده است، مقامات صلیب سرخ که از زندان‌ها بازدید می‌کنند، اجازه ملاقات خصوصی با اسرای فلسطینی را نخواهند داشت.

صلیب سرخ از اکتبر 2023 نتوانسته است با فلسطینی‌های زندانی در زندان‌های اسرائیل ملاقات کند.