نوجوان فلسطینی در تیراندازی نیروی دریایی اسرائیل در سواحل غزه جان باخت

Mehmet Nuri Uçar, Ramzi Mahmud
07 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئن 2026
غزه/ خبرگزاری آنادولو
در پی تیراندازی نیروی دریایی اسرائیل به قایقهای ماهیگیری فلسطینی در سواحل نوار غزه، یک نوجوان 15 ساله جان باخت.
بر اساس اطلاعات منابع محلی، در آبهای منطقه دیرالبلح در مرکز نوار غزه، قایقهای ماهیگیری هدف تیراندازی نیروی دریایی اسرائیل قرار گرفتند.
این منابع همچنین اعلام کردند که در این حادثه 4 ماهیگیر فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت و قایقهای آنها نیز توقیف شده است.
مسئولان بیمارستان «شهدای الاقصی» تایید کردند که پیکر یک نوجوان 15 ساله به نام محمد موسی ابوجیاب پس از تیراندازی در منطقه دیرالبلح به بیمارستان منتقل شده است.
منابع محلی گفتهاند این نوجوان در زمان حادثه در حال ماهیگیری بوده و در جریان تیراندازی به قایقش، جان باخته است.