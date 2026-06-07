نوجوان فلسطینی در تیراندازی نیروی دریایی اسرائیل در سواحل غزه جان باخت در پی تیراندازی نیروی دریایی اسرائیل به قایق‌های ماهیگیری در سواحل نوار غزه، یک نوجوان 15 ساله فلسطینی کشته شد و 4 ماهیگیر دیگر نیز بازداشت شدند.