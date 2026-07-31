نیکولای ملادنوف، نماینده عالی هیئت صلح غزه اعلام کرد که توافقی در زمینه «زمین گذاشتن سلاح‌ها و انتقال مدنی» در نوار غزه حاصل شده است.

نماینده هیئت صلح غزه توافق خلع سلاح و انتقال مدنی را اعلام کرد نیکولای ملادنوف، نماینده عالی هیئت صلح غزه اعلام کرد که توافقی در زمینه «زمین گذاشتن سلاح‌ها و انتقال مدنی» در نوار غزه حاصل شده است.

فلسطین/ خبرگزاری آنادولو

نیکولای ملادینوف، نماینده عالی هیئت صلح غزه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، جزئیاتی از توافق به دست آمده در خصوص غزه را به اشتراک گذاشت.

وی با بیان اینکه «امروز در غزه بر سر از کار انداختن سلاح‌ها و انتقال مدنی توافق شد»، نوشت: «رسیدن به این مرحله نیازمند ماه‌ها مذاکرات بسیار دشوار بود. لحظاتی وجود داشت که باور داشتم موفق نخواهیم شد. اما آنچه از این پس رخ می‌دهد بسیار مهم‌تر است.»

ملادینوف با اشاره به اینکه خروج اسرائیل از مناطق اشغال‌شده باید «به طور همزمان» با خلع سلاح پیش برود، خاطرنشان کرد که کمیته ملی اداره غزه (NCAG) و مردم فلسطین برای در دست گرفتن آینده خود به حمایت سیاسی و عملی نیاز دارند.

وی ضمن تشکر از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل رهبری او در پیشبرد این روند، از کشورهای ترکیه، آمریکا، مصر، قطر و امارات متحده عربی به خاطر حمایت‌ها و کمک‌هایی که مانع از فروپاشی مذاکرات در لحظات بن‌بست شد، قدردانی کرد.

ملادینوف همچنین با تشکر از شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل تاکید مداوم بر اهمیت اجرای کامل قطعنامه 2803، تصریح کرد: «پیش روی ما یک غزه بازسازی‌شده تحت اداره فلسطینی‌ها و در صلح با اسرائیل، و همچنین یک چشم‌انداز سیاسی برای یافتن راه‌حلی معنادار برای درگیری اسرائیل و فلسطین قرار دارد. اکنون کاری که باید انجام شود همین است.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود: «هیئت صلح امروز به یک توافق تاریخی دست یافت تا حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه به طور کامل خلع سلاح شوند. پس از تکمیل روند خلع سلاح، اسرائیل از نوار غزه عقب‌نشینی خواهد کرد».

