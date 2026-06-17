دنی دانون، نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت که توافق آمریکا و ایران برای تل‌آویو، واشنگتن و کشورهای خلیج «بسیار بد» است.

نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل: توافق آمریکا و ایران برای اسرائیل بسیار بد است دنی دانون، نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل متحد گفت که توافق آمریکا و ایران برای تل‌آویو، واشنگتن و کشورهای خلیج «بسیار بد» است.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

دنی دانون، نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه 14 تلویزیون اسرائیل گفت که توافق آمریکا و ایران برای تل‌آویو، واشنگتن و کشورهای خلیج «بسیار بد» است.

دانون ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با تلاش برای پایان دادن سریع به روند مذاکرات، به ایران اجازه داد تا موقعیت خود را تقویت کند.

او افزود: اما باید صبر کنیم. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. فقط چارچوبی برای ادامه (مذاکرات) وجود دارد.