نقض 377 بار آتش‌بس غزه توسط اسرائیل در ماه آوریل؛ 111 نفر کشته شدند دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد اسرائیل در ماه آوریل با نقض 377 مورد آتش‌بس، موجب کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی شده است.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

به گزارش دفتر رسانه‌ای دولت در غزه، نظامیان اسرائیل در ماه آوریل 377 بار توافق آتش‌بس در نوار غزه را نقض کردند که در پی این حملات 111 فلسطینی کشته و 376 نفر دیگر زخمی شدند.



در بیانیه منتشر شده از سوی این دفتر آمده است: اسرائیل به توافقات صورت گرفته پایبند نبوده و با محدود کردن شدید ورود کمک‌های بشردوستانه، تنها اجازه ورود به تقریباً 25 درصد از محموله‌های امدادی پیش‌بینی شده را داده است.

این نهاد دولتی تأکید کرد که اسرائیل غیرنظامیان غزه را از دسترسی به مایحتاج اولیه محروم کرده است؛ به‌طوری که از مجموع 18 هزار کامیون کمک‌رسانی که مقرر بود وارد این باریکه شوند، تنها 4 هزار و 503 کامیون موفق به عبور و رسیدن به منطقه شده‌اند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به وضعیت بحرانی سوخت به‌ویژه برای فعالیت بیمارستان‌ها، خاطرنشان شده است که از تعداد 1,500 تانکر سوخت مورد توافق، تنها به 187 تانکر اجازه ورود داده شد.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه هشدار داد که این اقدام اسرائیل موجب وخامت شدید بحران انسانی شده و مستقیماً بر خدمات حیاتی در بخش‌های بهداشت، آبرسانی و انرژی تأثیر منفی گذاشته است.

