نظامیان اسرائیل یک نوجوان فلسطینی دیگر را در کرانه باختری به قتل رساندند

Muhammed Emin Canik
15 مه 2026•بهروزرسانی: 15 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
در پی ادامه حملات ارتش اسرائیل و شهرکنشینان یهودی به مناطق فلسطینی در کرانه باختری، یک نوجوان فلسطینی دیگر جان خود را از دست داد.
خبرگزاری «وفا» گزارش داد که نیروهای اسرائیلی به شهرک اللبن در شهر نابلس یورش بردند.
بر اساس این گزارش، نظامیان اسرائیل با شلیک گلوله «فهد زیدان عویس» نوجوان 16 ساله فلسطینی را به قتل رساندند.
همچنین نیروهای اسرائیلی پیکر این نوجوان را ضبط کرده و مانع دسترسی نیروهای هلال احمر به محل حادثه شدند.
پیشتر نیز در 13 مه، نظامیان اسرائیل در شهرک سنجل در رامالله، دو نوجوان 16 و 17 ساله فلسطینی را به اتهام پرتاب سنگ به سمت خودروهایشان با گلوله کشته بودند.