در «نشست اقتصادهای شهری خبرگزاری آنادولو غازی‌آنتپ-حلب» روابط تجاری، لجستیکی و تولیدی احیا شده بین ترکیه و سوریه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نشست «اقتصادهای شهری خبرگزاری آنادولو غازی‌آنتپ-حلب» آغاز شد در «نشست اقتصادهای شهری خبرگزاری آنادولو غازی‌آنتپ-حلب» روابط تجاری، لجستیکی و تولیدی احیا شده بین ترکیه و سوریه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

غازی‌آنتپ / خبرگزاری آنادولو

«نشست اقتصادهای شهری خبرگزاری آنادولو غازی‌آنتپ-حلب» با حمایت خبرگزاری آنادولو و با هماهنگی استانداری غازی‌آنتپ به میزبانی شهرداری کلانشهر غازی‌آنتپ و با مشارکت شرکت ساختمانی کالیون و هولدینگ سانکو آغاز به کار کرد.

در این نشست که در مرکز هنری دانشگاه غازی‌آنتپ برگزار شد، کمال چبر استاندار غازی‌آنتپ، فاطمه شاهین شهردار غازی‌آنتپ، محمود شاهاده معاون استاندار حلب و سردار کاراگوز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خبرگزاری آنادولو حضور یافتند.

در این نشست اکوسیستم تولید متوسط ​​در مقیاس بزرگ که قرار است در صورت تشکیل مناطق تولیدی و تجاری ویژه‌ای بین غازی‌آنتب و حلب در خط مرزی ایجاد شود و فرصت های سرمایه گذاری مرتبط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در نشستی با عنوان "فرصت‌ها و امکانات در عصر جدید" با مجری‌گری کرم کوجالار، مدیر منطقه‌ای خبرگزاری آنادولو در غازی‌آنتب، از عدنان اونوردی رئیس اتاق صنعت غازی‌آنتب، محمد تونجای یلدیریم رئیس اتاق بازرگانی غازی‌آنتب، محمد سعید شیخکار رئیس اتاق بازرگانی حلب و عماد طاها القاسم رئیس اتاق صنعت حلب میزبانی خواهد شد.

همچنین مروه اوزلم چاکر، مدیر اخبار اقتصادی آنادولو مجری نشست "عصر جدید در تولید، صادرات و گمرک خواهد بود.

در این نشست، مصطفی گوموش، مدیر کل گمرک وزارت تجارت ترکیه، چنگیز شیمشک، رئیس هیئت مدیره منطقه صنعتی غازی‌آنتب و مته آکجان، رئیس هماهنگی امور انجمن صادرکنندگان جنوب شرقی آنادولو سخنرانی خواهند کرد.

هدف از برگزاری این اجلاس، کمک به بازسازی سوریه از طریق هم‌افزایی با محوریت غازی‌آنتب، ایجاد رابطه‌ای ساختارمند، پایدار و با ارزش افزوده بالا بین ترکیه و سوریه، یافتن فرصت‌های تولید، لجستیک و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و ایجاد زمینه‌های همکاری پایدار بین بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی است.