نخست‌وزیر عراق اعلام کرد پس از سفر رسمی خود به واشنگتن، در چارچوب اولویت‌های همکاری مشترک، به ترکیه، ایران و عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

نخست‌وزیر عراق: پس از سفر به واشنگتن، به ترکیه، ایران و عربستان سفر خواهم کرد نخست‌وزیر عراق اعلام کرد پس از سفر رسمی خود به واشنگتن، در چارچوب اولویت‌های همکاری مشترک، به ترکیه، ایران و عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

بغداد/خبرگزاری آنادولو



علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» اعلام کرد پس از سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به واشنگتن در ماه ژوئیه، به‌صورت رسمی از ترکیه، ایران و عربستان سعودی نیز دیدار خواهد کرد.

الزیدی با اشاره به شرایط اقتصادی عراق گفت: حقوق کارکنان دولت تضمین شده و به‌طور منظم پرداخت می‌شود؛ مبارزه با فساد تصمیمی نهایی و غیرقابل بازگشت است. این یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. فساد موجودیت دولت عراق را تهدید می‌کند. برخی افراد به جای خدمت به دولت، برای غارت منابع عمومی وارد نهادهای دولتی شده‌اند.

نخست‌وزیر عراق با تاکید بر اینکه در این کشور جایی برای فساد و گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت وجود ندارد، گفت: تفکری منحرف که بر غارت و سرقت استوار است شکل گرفته بود. ما به این وضعیت پایان خواهیم داد و صفحه‌ای تازه برای عراق خواهیم گشود.

الزیدی همچنین اعلام کرد تا زمانی که در سمت نخست‌وزیری قرار دارد هیچ حقوقی دریافت نخواهد کرد و حتی هدیه‌ای به ارزش یک کراوات نیز نخواهد پذیرفت. هرگز به اموال عمومی دست‌اندازی نخواهم کرد و اگر چنین کنم، آماده پذیرش مجازات هستم.

وی همچنین گفت: برای یک دوره دیگر نامزد نخست‌وزیری نخواهم شد و قصد تاسیس حزب سیاسی نیز ندارم، زیرا هدفم این است که نشان دهم عراق توانایی پرورش رهبران واقعی را دارد.

نخست‌وزیر عراق اظهار داشت که به نیروهای امنیتی دستور داده از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه جلوگیری کنند و تاکید کرد دولت کنونی نباید مسئول اتفاقات گذشته دانسته شود.

الزیدی درباره برنامه سفرهای خارجی خود نیز گفت از کشورهای متعددی از جمله فرانسه، انگلیس و آلمان دعوت‌نامه دریافت کرده است، اما در چارچوب اولویت‌های همکاری مشترک، پس از سفر به واشنگتن، ابتدا به ترکیه، ایران و عربستان سعودی سفر خواهد کرد.

وی همچنین درباره روابط با آمریکا گفت با تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور عراق، درباره مشکلات شرکت‌های آمریکایی ناشی از موانع اداری گفت‌وگو کرده‌ایم و این موانع برطرف شده است.

الزیدی با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت: در هر گام، منافع عراق را در اولویت قرار می‌دهیم. ممکن است برخی برای منافع مالی امتیاز بدهند، اما چنین رویکردی برای ما قابل قبول نیست.