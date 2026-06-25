نخست‌وزیر عراق: پس از خروج نیروهای آمریکا، نیازی به حضور گروه‌های مسلح نخواهد بود نخست‌وزیر عراق اعلام کرد با خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور، دیگر هیچ توجیه یا نیازی برای فعالیت گروه‌های مسلح وجود نخواهد داشت.

بغداد/ خبرگزاری آنادولو

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگو با هدلی گمبل، مجری ارشد شبکه (IMI)، اعلام کرد که پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، دیگر نیازی به حضور گروه‌های مسلح نخواهد بود.

الزیدی اظهار داشت: پس از خروج کامل نیروهای آمریکا از عراق، هیچ توجیه یا نیازی برای ادامه فعالیت مقاومت مسلحانه وجود نخواهد داشت.

وی افزود: بخش بزرگی از گروه‌های مسلح شیعه روند تحویل سلاح‌های خود به دولت را آغاز کرده‌اند.

نخست‌وزیر عراق با اشاره به تلاش‌های دولت برای انحصار سلاح در اختیار نهادهای رسمی، تأکید کرد که در این روند پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

الزیدی همچنین درباره روابط بغداد و واشنگتن در دوره جدید گفت: روابط با آمریکا از یک رابطه صرفاً نظامی به یک شراکت اقتصادی تبدیل خواهد شد.

وی مبارزه با فساد را مهم‌ترین اولویت دولت خود دانست و اظهار داشت: مبارزه با فساد اولویت نخست من است. برای خشکاندن ریشه‌های فساد، اقدامات لازم در تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی آغاز شده است.