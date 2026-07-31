31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
تونس/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس بیانیه وزارت کشاورزی، منابع آبی و شیلات تونس، تیمهای اداره جنگلداری از آغاز تابستان تاکنون به 1000 فقره آتشسوزی پاسخ دادهاند. حدود 90 درصد از این آتشسوزیها در مزارع غلات، زمینهای درو شده و چراگاههای خشک رخ داده و در مجموع 12 هزار و 100 هکتار اراضی در آتش سوخته است.
وزارتخانههای کشور، دفاع، دارایی، حملونقل، محیط زیست و مسکن و همچنین مقامات سازمان پدافند شهروندی و سازمان ملی هواشناسی تونس پس از نشستی اعلام کردند که دمای بالای هوا، تداوم خشکسالی، وزش بادهای شدید و ناهمواری اراضی در برخی مناطق از عوامل اصلی دشواری مهار و اطفای حریق بوده است.
تونس به دلیل گرمای شدید، خشکسالی و بادهای موسم تابستان، هر ساله با آتشسوزیهای متعدد در مناطق جنگلی بهویژه در شمالغرب و اراضی زیر کشت غلات مواجه میشود و مقامات این کشور در حال تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات این حوادث هستند.