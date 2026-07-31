وزارت کشاورزی تونس اعلام کرد از آغاز فصل تابستان تاکنون 1000 فقره آتش‌سوزی در این کشور رخ داده که بر اثر آن 12 هزار و 100 هکتار از اراضی طعمه حریق شده است.

نابودی بیش از 12 هزار هکتار اراضی در 1000 فقره آتش‌سوزی در تونس وزارت کشاورزی تونس اعلام کرد از آغاز فصل تابستان تاکنون 1000 فقره آتش‌سوزی در این کشور رخ داده که بر اثر آن 12 هزار و 100 هکتار از اراضی طعمه حریق شده است.

تونس/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس بیانیه وزارت کشاورزی، منابع آبی و شیلات تونس، تیم‌های اداره جنگل‌داری از آغاز تابستان تاکنون به 1000 فقره آتش‌سوزی پاسخ داده‌اند. حدود 90 درصد از این آتش‌سوزی‌ها در مزارع غلات، زمین‌های درو شده و چراگاه‌های خشک رخ داده و در مجموع 12 هزار و 100 هکتار اراضی در آتش سوخته است.

وزارتخانه‌های کشور، دفاع، دارایی، حمل‌ونقل، محیط زیست و مسکن و همچنین مقامات سازمان پدافند شهروندی و سازمان ملی هواشناسی تونس پس از نشستی اعلام کردند که دمای بالای هوا، تداوم خشکسالی، وزش بادهای شدید و ناهمواری اراضی در برخی مناطق از عوامل اصلی دشواری مهار و اطفای حریق بوده است.



تونس به دلیل گرمای شدید، خشکسالی و بادهای موسم تابستان، هر ساله با آتش‌سوزی‌های متعدد در مناطق جنگلی به‌ویژه در شمال‌غرب و اراضی زیر کشت غلات مواجه می‌شود و مقامات این کشور در حال تقویت اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات این حوادث هستند.