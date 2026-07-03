میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی الجزایر در سطح 20.79 درصد باقی ماند

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03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
الجزایر/ خبرگزاری آنادولو
شورای عالی مستقل انتخابات الجزایر اعلام کرد که در جریان انتخابات عمومی برای تعیین نمایندگان مجلس ملی، نرخ مشارکت در داخل کشور به 20.79 درصد رسیده است.
کریم خلفان، نایبرئیس شورای عالی مستقل انتخابات در گفتگو با تلویزیون دولتی اظهار داشت که طبق نتایج غیرقطعی، حدود 5 میلیون واجد شرایط در انتخابات شرکت کردهاند.
وی در خصوص مشارکت الجزایریهای مقیم خارج نیز افزود که با توجه به اختلاف ساعت، فرآیند رایگیری در برخی پایتختها همچنان در جریان است و نرخ کنونی مشارکت در خارج از کشور 10.67 درصد گزارش شده است.
خلفان تأکید کرد که به محض دریافت صورتجلسههای نهایی از آخرین مراکز اخذ رأی، اسامی احزاب و فهرستهای پیروز طبق چارچوب قانونی اعلام خواهد شد.
شایان ذکر است که در انتخابات مجلس ملی سال 2021، نرخ مشارکت 30 درصد بود. طبق قانون، مرجع اعلام نتایج اولیه، شورای عالی مستقل انتخابات است و نتایج قطعی پس از رسیدگی به اعتراضات توسط دادگاه قانون اساسی اعلام میشود.
در این انتخابات که دومین رایگیری پس از جنبش مردمی (حراک) در سال 2019 است، بیش از 24 میلیون رایدهنده واجد شرایط بودند تا 407 کرسی مجلس ملی را تعیین کنند که 12 کرسی از این تعداد به نمایندگان الجزایریهای مقیم خارج اختصاص یافته است.
گفتنی است با توجه به اختیارات قانونی، زمان رایگیری که قرار بود ساعت 19:00 به پایان برسد، یک ساعت تمدید و تا ساعت 20:00 ادامه یافت.