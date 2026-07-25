شیرین ابوالقاس، دختر 18 ساله فلسطینی که در حمله اسرائیل خانواده و هر دو پای خود را از دست داده بود، موفق به کسب مجوز ورود به دانشگاه شد.

موفقیت دختر 18 ساله فلسطینی قربانی جنگ غزه در آزمون ورودی دانشگاه شیرین ابوالقاس، دختر 18 ساله فلسطینی که در حمله اسرائیل خانواده و هر دو پای خود را از دست داده بود، موفق به کسب مجوز ورود به دانشگاه شد.

غزه/ حسنی ندیم/ خبرگزاری آنادولو

شیرین ابوالقاس، دختر 18 ساله فلسطینی که در جریان حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه تمام اعضای خانواده خود را از دست داد و دچار قطع عضو از ناحیه هر دو پا شد، با وجود جراحات شدید، در آزمون پایان دوره متوسطه موفق به کسب مجوز ورود به دانشگاه شد.

خانه این خانواده در 25 مه 2025 در محله التفاح شهر غزه هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن 17 عضو خانواده شیرین جان باختند و او نیز به شدت مجروح گردید.

شیرین در گفتگو با خبرنگار آنادولو اعلام کرد در شرایطی که روی تخت بیمارستان بستری بود، تصمیم گرفت تحصیلات خود را ادامه دهد تا مانع نابودی آینده‌اش بر اثر رنج‌های ناشی از جنگ شود.

او با تقدیم این موفقیت به ارواح اعضای جان‌باخته خانواده‌اش، ابراز امیدواری کرد که جهت دریافت پروتز پا به خارج از غزه منتقل شده و در رشته مورد علاقه‌اش ادامه تحصیل دهد.

بر اساس اعلام وزارت آموزش فلسطین، این آزمون‌ها در شرایطی برگزار شده که بخش عمده‌ای از مدارس و مراکز آموزشی غزه تخریب شده و دانش‌آموزان در چادرها و مراکز اسکان موقت مشغول به تحصیل هستند.