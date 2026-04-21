موساد اعلام کرد که یکی از مامورانش در جریان حملات به ایران «خارج از مرزهای اسرائیل» کشته شده است رئیس موساد اعلام کرد که یک مأمور بانفوذش که در عملیات این سازمان علیه ایران دخیل بوده، در خارج از مرزهای اسرائیل کشته شده است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش روزنامه جروزالم پست، دیوید بارنیا، رئیس موساد در مراسمی که در دفتر مرکزی موساد در تل آویو برای اعضای کشته شده این سازمان برگزار شد، اظهار داشت که یک مأمور موساد که حرف اول نامش «م» بود، در جریان مأموریتی «خارج از مرزهای اسرائیل» کشته شد.

او گفت که این مأمور با نام رمز «م» در عملیات این سازمان علیه ایران تأثیرگذار بوده است، اما اطلاعاتی در مورد اینکه مأمور موساد در کدام کشور یا دقیقاً چه زمانی کشته شده است، ارائه نکرد.

با این حال، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که این مأمور موساد در جریان جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، کشته شده است.