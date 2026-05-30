مقام لبنانی: ارتش اسرائیل با عبور از رود لیتانی به نزدیکی نبطیه رسیده است

Ethem Emre Özcan, Wassim Samih Seifeddine
30 مه 2026•بهروزرسانی: 30 مه 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
یک منبع ارشد نظامی لبنانی در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو» اعلام کرد که ارتش اسرائیل با عبور از رودخانه لیتانی، اشغال خاک لبنان را تا نزدیکی شهر نبطیه گسترش داده است.
این منبع ارشد نظامی که نخواست نامش ذکر شود، افزود که ارتش اسرائیل با وجود آتشبس، دامنه عملیات زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داده و پس از عبور از رود لیتانی به مناطقی در شمال این رودخانه و نزدیکی شهر نبطیه رسیده است.
این منبع همچنین گفت که نیروهای اسرائیلی از محور یحمر به سمت مناطق شرق زوطر و شقیف ارنون پیشروی کردهاند.
به گفته وی، ارتش لبنان نیز به دلیل نگرانیهای امنیتی و تداوم حملات اسرائیل علیه مواضع نظامی، برخی از پایگاههای خود را در این مناطق تخلیه کرده است.
این مقام نظامی تاکید کرد که در مناطقی که نیروهای اسرائیلی حضور دارند، ارتش لبنان دیگر استقرار نظامی ندارد و اولویت فعلی بیروت حفظ ثبات داخلی کشور است.
وی همچنین افزایش تحرکات نظامی اسرائیل را جدا از مذاکرات اخیر میان هیاتهای نظامی لبنان و اسرائیل در واشنگتن دانست.
در حالی که آتشبس میان دو طرف تا اواخر ژوئن تمدید شده است، درگیریها و حملات متقابل همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، از آغاز حملات اسرائیل در دوم مارس تاکنون بیش از 3355 نفر در لبنان جان باختهاند.