سرپرست معاونت وزارت بهداشت نوار غزه گفت که 17 هزار و 757 بیمار باید برای درمان به خارج از نوار غزه منتقل شوند.

مسئول وزارت بهداشت غزه: بیش از 17 هزار بیمار در انتظار اعزام برای درمان در خارج هستند سرپرست معاونت وزارت بهداشت نوار غزه گفت که 17 هزار و 757 بیمار باید برای درمان به خارج از نوار غزه منتقل شوند.

غزه/ خبرگزاری آنادولو

ماهر شامیه، سرپرست معاونت وزارت بهداشت غزه در یک نشست خبری در مجتمع پزشکی شفا گفت که تا تاریخ 20 مه، 17 هزار و 757 پرونده ارجاع برای بیمارانی وجود دارد که باید برای درمان به خارج از نوار غزه منتقل شوند.

شامیه همچنین تصریح کرد که تاکنون تنها 3 هزار و 226 نفر توانسته‌اند از گذرگاه‌های رفح و کرم ابوسالم خارج شوند که از این تعداد تنها هزار و 204 نفر بیمار بوده‌اند و باقی افراد همراه بیمار بوده‌اند.

او با اشاره به فاصله زیاد میان شمار بیمارانی که در انتظار درمان هستند و تعداد افرادی که توانسته‌اند از غزه خارج شوند، گفت: این وضعیت خل انسانی جدی ایجاد کرده و باعث افزایش رنج بیماران و بالا رفتن موارد مرگ‌ومیر روزانه شده است.

سرپرست معاونت وزارت بهداشت غزه همچنین تاکید کرد که بیمارانی که در فهرست‌ اعزام قرار می‌گیرند، کاملا بر اساس معیارهای پزشکی انتخاب می‌شوند و یک شورای مشورتی متشکل از پزشکان متخصص، موارد را بر اساس میزان خطر و نیاز درمانی ارزیابی می‌کند.

شامیه افزود که واحد خدمات بیماران با هماهنگی سازمان جهانی بهداشت، تهیه و پیگیری فهرست بیماران را انجام می‌دهد و همه اسامی و روندها از مراحل چندگانه نظارت و بررسی عبور می‌کنند.

این مقام فلسطینی با اشاره به اینکه مسئول اصلی بحران کنونی در نوار غزه، اسرائیل است، گفت: بررسی‌های امنیتی طولانی‌مدت و کاهش روزهای عبور از گذرگاه‌ها باعث افت جدی شمار بیمارانی شده که می‌توانند برای درمان به خارج منتقل شوند.

او توضیح داد که عبور از گذرگاه رفح به مصر در بهترین حالت به سه روز در هفته محدود شده است، در حالی که برای تخلیه پزشکی از طریق گذرگاه کرم ابوسالم میان اسرائیل و غزه به مقصد مصر، تنها یک روز در هفته اختصاص داده شده است.

