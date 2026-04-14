مرکز تجارت دریایی بریتانیا: 7 آوریل یک کشتی در جنوب شرقی عمان مورد اصابت دو شیء قرار گرفت

Ahmet Dursun
14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
مرکز تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) در بیانیهای گزارش داد که یک کشتی در تاریخ 7 آوریل در جنوب شرقی رأس الحد، عمان، مورد اصابت دو شیء قرار گرفته و آتش گرفته است.
در این بیانیه آمده است که یک کشتی فلهبر در تاریخ 7 آوریل در فاصله 112 مایل دریایی در جنوب شرقی رأس الحد، عمان، مورد اصابت "شیء ناشناس" قرار گرفته است.
پس از این حمله، آتشسوزی در کشتی رخ داد و نیروی دریایی پاکستان به کمک آنها شتافت.
در این بیانیه آمده است که این حادثه در تاریخ 7 آوریل رخ داده اما امروز گزارش شده است.