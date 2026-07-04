Muhammed Karabacak, Halil Silahşör
04 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئیه 2026
دمشق/ محمد قرهباجاق، خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
محمد بلعاس، روزنامهنگار سوری که اخیراً توسط احمد الشرع رئیسجمهور به عضویت مجلس مردمی این کشور منصوب شده است، در نخستین گفتوگوی خود تاکید کرد که اولویت اصلی او در پارلمان، تقویت آزادیهای مدنی، احیای کرامت انسانی و برقراری عدالت در دوره گذار است.
بلعاس که از چهرههای فعال در حوادث سالهای اخیر این کشور به شمار میرود، در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو به تشریح مسیر پرفراز و نشیب زندگی خود از روستای «سنجار» در ادلب تا ورود به پارلمان سوریه پرداخت.
او که در دوران پیشین به دلیل فشارهای امنیتی، فعالیت رسانهای خود را به صورت «روزنامهنگار شهروند» آغاز کرده بود، هدف اصلی خود را در پارلمان، نهادینهسازی عدالت برای تمام مناطق سوریه عنوان کرد.
بلعاس با اشاره به تجربههای تلخ گذشته از جمله حبس 27 ساله داییاش در زندانهای رژیم سابق، اظهار داشت: «مشاهدات عینی من از رنجهای مردم، انگیزهای بود تا از نخستین روزها، راوی حقیقت باشم و صدای مظلومیت هموطنانم را به گوش جهانیان برسانم.»
وی در ادامه با اشاره به آسیبهای مالی گستردهای که در طول دوران ناآرامیها متحمل شده، تاکید کرد: «من در این مسیر، خانه و کسبوکارم را از دست دادم، اما معتقدم سرزمین و عزتی که بازپس گرفتیم، بسیار ارزشمندتر از هر دارایی مادی است که از کف رفته است».
این عضو مجلس سوریه درباره دغدغههای اصلی خود در جایگاه قانونگذاری گفت: «این مسئولیت را با هدف انعکاس صدای همکاران رسانهایام و کسانی که در این راه جان خود را از دست دادند، پذیرفتم. ما باید شکافهای عمیق میان مناطق مرکزی و حاشیهای را از بین ببریم. نباید میان جوانی در ادلب با جوانی در دمشق یا مناطق ساحلی از حیث حقوق و تکالیف تفاوتی وجود داشته باشد».
بلعاس همچنین بر لزوم بازسازی اعتماد میان شهروندان و حاکمیت تاکید کرد و افزود: «عدالت در دوران گذار، کلیدواژه اصلی برای رسیدن به ثباتی پایدار است. در حوزه اقتصادی نیز، برنامهریزی برای پروژههای کوچکمقیاس در مناطق روستایی میتواند مستقیماً به بهبود معیشت خانوادهها کمک کند».
او در پایان با اشاره به جایگاه ساختارهای اجتماعی نظیر قبایل، تصریح کرد که این ساختارها نباید مانعی برای اقتدار قانونمند دولت باشند و اکنون فرصتی تاریخی فراهم شده تا همگان بر پایه اصول شهروندی برابر، برای ساخت سوریهای جدید و بالنده مشارکت کنند.