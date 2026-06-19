İlayda Çakırtekin, Beyza Binnur Dönmez, Halil Silahşör
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
استانبول/ ژنو/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه سوئیس بامداد روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات برنامهریزیشده میان ایالات متحده آمریکا و ایران که قرار بود در این روز برگزار شود، لغو شده است.
این وزارتخانه با انتشار بیانیهای تصریح کرد: «گفتگوها در منطقه بورگناشتوک طبق برنامه قبلی در روز جاری انجام نخواهد شد و در نتیجه، نشست اعلامشده در روز گذشته لغو است.»
این بیانیه بلافاصله پس از آن صادر شد که کاخ سفید اعلام کرد جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، سفر خود را به سوئیس به دلیل عدم حلوفصل جزئیات لوجستیکی گفتگوهای فنی با ایران به تعویق انداخته است.
چهارشنبهشب، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را بهصورت الکترونیکی امضا کردند تا مسیر برای پایان دادن به جنگی که از 28 فوریه توسط واشنگتن و تلآویو علیه ایران آغاز شده بود، هموار شود.
بر اساس اظهارات شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان که به عنوان میانجی این سند را امضا کرده است، طبق مفاد این توافق، ایران فوراً تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و ایالات متحده نیز محاصره دریایی را لغو میکند.