قطر شکایت رسمی از حملات ایران را به سازمان ملل ارائه کرد

21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد این کشور درباره حملات ایران و تحولات اخیر، دو نامه رسمی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و رئیس دورهای شورای امنیت، زنون موکونگو نگای، نماینده دائم جمهوری دموکراتیک کنگو در سازمان ملل، ارسال کرده است.
در این نامهها که از سوی عالیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده دائم قطر در سازمان ملل، ارائه شده، حملات ایران به خاک قطر نقض آشکار حاکمیت این کشور، تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی و امنیت ملی و اقدامی غیرقابل قبول در جهت تشدید تنشهای منطقهای توصیف شده است.
قطر همچنین اعلام کرده است که ایران در 7 ژوئیه 2026 یک کشتی باری قطری به نام «الرقیات» را هنگام عبور در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده است.
در این نامهها همچنین به حمله موشکی بالستیک 12 ژوئیه 2026 به قطر اشاره شده و آمده است که نیروهای مسلح این کشور چندین موشک بالستیک را رهگیری کردند. وزارت کشور قطر نیز پیشتر اعلام کرده بود بر اثر سقوط ترکشهای ناشی از رهگیری موشکها، 3 نفر از جمله یک کودک زخمی شدند.
قطر همچنین یادآور شده است که نیروهای مسلح این کشور در 17 ژوئیه 2026 نیز حمله موشکی دیگری را که این کشور را هدف قرار داده بود، خنثی کردند.
در این نامهها تأکید شده است که حملات ایران تهدیدی مستقیم علیه امنیت و تمامیت ارضی قطر بوده و علاوه بر به خطر انداختن امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی، نقض آشکار حقوق بینالملل، کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکلهای الحاقی آن محسوب میشود.
قطر همچنین اعلام کرده است که این حملات، قطعنامه 2817 (2026) شورای امنیت سازمان ملل را که حملات ایران به قطر و دیگر کشورهای منطقه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شده است، نقض میکند.
در این نامهها، ایران مسئول حقوقی تمامی خسارتها و پیامدهای ناشی از این حملات شناخته شده و تأکید شده است که تهران موظف به جبران کامل خسارتهای واردشده به قطر است.
قطر در پایان با استناد به ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، بر حق مشروع دفاع از خود تاکید کرده و اعلام کرده است که برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، شهروندان و ساکنان خود، تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.