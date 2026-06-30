Mahmut Geldi
30 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 30 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
ماجد بن محمد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشست خبری در دوحه اعلام کرد در حال حاضر تصمیمی برای برگزاری دیدار مستقیم در سطح عالی میان آمریکا و ایران وجود ندارد و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، در دوحه با میانجیها دیدار خواهند کرد، نه با مقامات ایرانی.
وی با تأکید بر اینکه مذاکرات فنی میان تهران و واشنگتن متوقف نشده است، گفت قطر در هماهنگی با عمان، کاهش تنش در تنگه هرمز، تضمین عبور ایمن کشتیها و پاکسازی مینهای دریایی را در اولویت قرار داده است.
الانصاری همچنین اظهار داشت 6 میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران هنوز به تهران منتقل نشده و هرگونه تصمیم درباره انتقال این منابع، در چارچوب توافق سال 2023 و بر اساس نتایج مذاکرات میان دو طرف اتخاذ خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت بازگشایی کامل تنگه هرمز، خاطرنشان کرد آزادی کشتیرانی در این آبراه، حقی تضمین شده برای همه کشورهای حوزه خلیج است و مسدود شدن یا تهدید آن قابل قبول نیست.