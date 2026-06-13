قربانیان امروز حملات اسرائیل به جنوب لبنان به 5 تن رسید

Esat Fırat
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
بیروت/خبرگزاری آنادولو
در پی حملات هوایی امروز ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان، پنج نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگندههای اسرائیلی شهرکهای دیرالرمان و کفرالزهرانی در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در این حملات سه نفر جان باختند. حملات هوایی، پهپادی و توپخانهای اسرائیل همچنین مناطق جزین، صور و نبطیه را دربرگرفت.
در حمله به شهرک ریحان، علی بدی، دهیار این منطقه، کشته و یکی از کارکنان شرکت برق هنگام آبیاری زمین کشاورزی در نزدیکی منزلش زخمی شد. پیشتر نیز در حمله پهپادی اسرائیل به گورستان شهرک معرکه در شهرستان صور، یک نفر جان باخته بود.
به این ترتیب، شمار کشتهشدگان حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان به پنج نفر افزایش یافت.
این حملات با وجود آتشبسی ادامه دارد که از 17 آوریل اجرایی شده و از 17 مه برای 45 روز دیگر تمدید شده بود.