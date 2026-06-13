در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان، پنج نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.

قربانیان امروز حملات اسرائیل به جنوب لبنان به 5 تن رسید در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان، پنج نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.

بیروت/خبرگزاری آنادولو



در پی حملات هوایی امروز ارتش اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان، پنج نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.



به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، جنگنده‌های اسرائیلی شهرک‌های دیرالرمان و کفرالزهرانی در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در این حملات سه نفر جان باختند. حملات هوایی، پهپادی و توپخانه‌ای اسرائیل همچنین مناطق جزین، صور و نبطیه را دربرگرفت.

در حمله به شهرک ریحان، علی بدی، دهیار این منطقه، کشته و یکی از کارکنان شرکت برق هنگام آبیاری زمین کشاورزی در نزدیکی منزلش زخمی شد. پیش‌تر نیز در حمله پهپادی اسرائیل به گورستان شهرک معرکه در شهرستان صور، یک نفر جان باخته بود.

به این ترتیب، شمار کشته‌شدگان حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان به پنج نفر افزایش یافت.

این حملات با وجود آتش‌بسی ادامه دارد که از 17 آوریل اجرایی شده و از 17 مه برای 45 روز دیگر تمدید شده بود.