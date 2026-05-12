فیدان: توسعه‌طلبی اسرائیل مشکل اصلی ثبات و امنیت منطقه است وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر لزوم بازگشایی دیپلماتیک تنگه هرمز، توسعه‌طلبی اسرائیل را عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه خاورمیانه برشمرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

به گزارش آنادولو، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه امروز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر در دوحه، به ارزیابی تحولات اخیر منطقه پرداخت.

فیدان در این نشست تاکید کرد: «توسعه‌طلبی اسرائیل همچنان مشکل اصلی برای ثبات و امنیت منطقه‌مان است.»



وی خاطرنشان کرد که چالش‌های موجود در منطقه خلیج نباید تحت هیچ شرایطی باعث فراموشی مسئله غزه شود.



وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه نقض آتش‌بس در غزه به بالاترین حد خود رسیده است، خواستار رسیدگی فوری جامعه بین‌المللی به این بحران شد.

وی همچنین به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: «استفاده نکردن از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح، به همان اندازه که برای ثبات منطقه‌ای مهم است، برای اقتصاد جهانی نیز حائز اهمیت است.»



فیدان ضمن اعلام حمایت از تلاش‌ها برای تضمین امنیت عبور و مرور، اولویت اصلی ترکیه را اجرای راهکارهای مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای بازگشایی این آبراهه بین‌المللی دانست.