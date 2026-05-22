Jomaa Younis , Zeynep Hilal Duran
22 مه 2026•بهروزرسانی: 22 مه 2026
غزه/ خبرگزاری آنادولو
دفتر رسانهای دولت در غزه با انتشار گزارشی اعلام کرد که علیرغم توافقهای صورتگرفته، اسرائیل همچنان به اعمال محدودیتهای شدید بر ورود کمکهای بشردوستانه، تجهیزات پزشکی و سوخت به نوار غزه ادامه میدهد.
بر اساس این گزارش، طبق توافق آتشبس که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شده است، باید روزانه 600 کامیون و در مجموع هفتهای 4,400 کامیون وارد این باریکه شود، اما در بازه زمانی 15 تا 21 مه تنها 1,287 کامیون موفق به ورود به این منطقه شدهاند که این رقم تنها شامل حدود 30 درصد از سهمیه پیشبینیشده است.
این نهاد در تشریح جزئیات محمولههای ورودی افزود که از مجموع کامیونهای پذیرششده، 693 دستگاه حامل کمکهای انسانی، 559 دستگاه حامل کالاهای تجاری و تنها 35 دستگاه حامل سوخت بودهاند.
این گزارش تأکید میکند که کارشکنیهای مداوم منجر به تشدید بیسابقه بحران انسانی در سراسر نوار غزه شده است.
علاوه بر این، در بخش جابهجایی مسافران نیز طبق توافق باید روزانه بهطور میانگین 1,400 نفر از گذرگاه مرزی رفح در دو مسیر رفتوبرگشت عبور کنند، اما طی هفته گذشته تنها 403 نفر موفق به عبور شدهاند که این میزان نشاندهنده تحقق تنها 28 درصد از تعهدات اسرائیل در این گذرگاه حیاتی است.