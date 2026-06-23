روسای جمهور لبنان و فرانسه در گفت‌وگویی تلفنی آخرین تحولات لبنان در سایه مذاکرات میان آمریکا و ایران، آینده مأموریت نیروهای یونیفل و روابط بیروت و دمشق را مورد بررسی قرار دادند.

عون و مکرون آخرین تحولات لبنان و مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی کردند روسای جمهور لبنان و فرانسه در گفت‌وگویی تلفنی آخرین تحولات لبنان در سایه مذاکرات میان آمریکا و ایران، آینده مأموریت نیروهای یونیفل و روابط بیروت و دمشق را مورد بررسی قرار دادند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات لبنان و نتایج نشست سران گروه هفت گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان، دو طرف همچنین روند پیش‌روی مأموریت نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) پس از پایان دوره مأموریت کنونی و ادامه حضور نیروهای برخی کشورهای اروپایی در جنوب لبنان را بررسی کردند.

مکرون اعلام کرد روند خروج یونیفل از لبنان از سال 2027 آغاز شده و فرانسه برای جلب مشارکت بین‌المللی در این زمینه با کشورهای مختلف رایزنی خواهد کرد.

در این گفت‌وگو همچنین روابط لبنان و سوریه مورد بحث قرار گرفت و عون از موضع احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در رد ادعاهای مربوط به مداخله نظامی سوریه در لبنان استقبال کرد.

دو طرف بر ادامه هماهنگی برای تثبیت آتش‌بس در لبنان و گسترش حاکمیت دولت بر تمامی اراضی این کشور تأکید کردند.