عملیات مشترک ترکیه و سوریه؛ 10 عضو داعش دستگیر شدند

Zafer Fatih Beyaz
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
در عملیات مشترک سازمان اطلاعات ترکیه (میت) و سرویس اطلاعاتی سوریه، 10 عضو داعش که تحت تعقیب بینالمللی بودند در سوریه دستگیر و به ترکیه منتقل شدند.
بر اساس گزارش منابع امنیتی، یکی از دستگیرشدگان با عاملان حمله تروریستی ایستگاه قطار آنکارا در سال 2015 ارتباط داشته است.
مقامهای ترکیه اعلام کردند که این افراد در ساختار موسوم به «دفتر فاروق» وابسته به داعش فعالیت داشته و در برنامهریزی، تبلیغات، آموزش نظامی و برخی حملات علیه ترکیه نقش داشتهاند.
در میان بازداشتشدگان، افرادی متهم به مشارکت در حملات علیه نیروهای ارتش ترکیه، فعالیت رسانهای برای داعش و همکاری با شبکههای عملیاتی این گروه دیده میشوند.
در پی تحقیقات مشترک میت و پلیس ضدتروریسم ترکیه، 9 نفر از دستگیرشدگان زندانی شدهاند و مدت بازداشت یک نفر دیگر تمدید شده است.