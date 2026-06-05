عمان: فعالیت بندر الفحل پس از گزارش حمله پهپادی به روال عادی ادامه دارد

Zeynep Hilal Duran
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
مسقط/خبرگزاری آنادولو
در پی انتشار گزارشهایی درباره وقوع انفجار در بندر «الفحل» عمان بر اثر حمله پهپاد انتحاری و توقف فعالیتهای این بندر، مقامات رسمی اعلام کردند که روند کار در این بندر بدون اختلال ادامه دارد.
پس از انتشار اخبار در رسانههای بینالمللی درباره حمله پهپادی به بندر الفحل که برای صادرات نفت خام مورد استفاده قرار میگیرد، اداره توسعه نفت عمان در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فعالیتها در این بندر به روال عادی در جریان است.
در این بیانیه تاکید شد که هیچگونه اختلالی در عملیات بندر الفحل ایجاد نشده و فعالیتهای صادرات نفت طبق برنامه ادامه دارد.
پیشتر برخی رسانههای بینالمللی از وقوع انفجار پس از حمله پهپاد انتحاری در این بندر و توقف صادرات نفت خبر داده بودند.