عمان: فعالیت بندر الفحل پس از گزارش حمله پهپادی به روال عادی ادامه دارد پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حمله پهپادی به بندر الفحل و توقف فعالیت آن، مقامات عمان اعلام کردند عملیات این بندر بدون هیچ‌گونه اختلالی در حال انجام است.