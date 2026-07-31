غازی حمد، عضو هیئت مذاکره‌کننده حماس اعلام کرد در صورت عدم پایبندی اسرائیل به تعهدات خود در قبال توافقنامه، این جنبش هیچ گامی در راستای خلع سلاح مقاومت برنخواهد داشت.

عضو هیئت مذاکره‌کننده حماس: تا زمان عمل اسرائیل به تعهداتش، خلع سلاح نمی‌شویم غازی حمد، عضو هیئت مذاکره‌کننده حماس اعلام کرد در صورت عدم پایبندی اسرائیل به تعهدات خود در قبال توافقنامه، این جنبش هیچ گامی در راستای خلع سلاح مقاومت برنخواهد داشت.

فلسطین/ خبرگزاری آنادولو

غازی حمد، عضو هیئت مذاکره‌کننده حماس در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، ارزیابی‌هایی درباره مذاکرات و پیش‌نویس توافق میان گروه‌های فلسطینی و اسرائیل ارائه کرد.

حمد با تاکید بر اینکه حماس «همچنان به اهداف ملی خود برای محافظت از حقوق ملت فلسطین پایبند است»، اظهار داشت: «تا زمانی که نیروهای اشغالگر (اسرائیل) به طور کامل به تعهدات خود در چارچوب توافقنامه عمل نکنند، هیچ گامی در خصوص (زمین گذاشتن) سلاح مقاومت (حماس) برنخواهیم داشت.»

وی خاطرنشان کرد که موضوع سلاح را نمی‌توان به طور مجزا بررسی کرد و این مسئله ارتباط مستقیمی با سایر موضوعات اصلی مانند خروج اسرائیل از نوار غزه و بازسازی این منطقه دارد.

حمد با بیان اینکه پایبندی اسرائیل به این توافقنامه شرط است، مجدداً تاکید کرد که در صورت نقض توافق از سوی طرف اسرائیلی، آن‌ها نیز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نخواهند داد.

وی با اشاره به اینکه اسرائیل در مرحله نخست توافق شرم‌الشیخ حدود 3 هزار و 500 مورد نقض انجام داده است، افزود: «اسرائیل یک دولت متجاوز است که بر پایه خیانت و کشتار بنا شده، به همین دلیل به توافق پایبند نبوده است.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود: «هیئت صلح امروز به یک توافق تاریخی دست یافت تا حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه به طور کامل خلع سلاح شوند.»

ترامپ همچنین تصریح کرده بود که پس از تکمیل روند خلع سلاح، اسرائیل از نوار غزه عقب‌نشینی خواهد کرد.

