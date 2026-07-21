21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
پس از آنکه یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیهای یمن، عربستان را به اعمال محاصره علیه مردم یمن طی 12 سال گذشته متهم و اعلام کرد در پاسخ به آن، محاصره دریایی علیه ریاض آغاز شده است، وزارت امور خارجه عربستان به این اظهارات واکنش نشان داد.
در بیانیه مکتوب وزارت امور خارجه عربستان سعودی آمده است که اظهارات یحیی سریع سخنگوی شبه نظامیان «تروریست» حوثی محکوم شده است.
در این بیانیه آمده است که عربستان طی سالهای گذشته از دولت یمن از طریق اجرای طرحهای توسعه، حمایت از بودجه این کشور و تامین فرآوردههای نفتی برای راهاندازی نیروگاههای برق حمایت کرده است.
عربستان همچنین اعلام کرد که در نیمه نخست سال 2026 بیش از 300 کشتی حامل مواد غذایی، کالا، سوخت و مصالح ساختمانی وارد بنادر الحدیده، الصلیف و راس عیسی در سواحل غربی یمن شدهاند.
در ادامه این بیانیه، حوثیها به حمله به فرودگاه عدن در سال 2020 و حمله به بنادر صادرات نفت در جنوب یمن در سال 2022، همزمان با دوره آتشبس، متهم شده اند.
عربستان همچنین حوثیها را به کشاندن یمن به درگیریهای منطقهای، هدف قرار دادن کشتیهای تجاری در دریای سرخ و توقیف 4 فروند هواپیمای خطوط هوایی یمن در فرودگاه صنعا متهم کرد.
در این بیانیه آمده است که حوثیها تلاش میکند مسئولیت مشکلات اقتصادی یمن را متوجه عربستان کند.
وزارت خارجه عربستان تاکید کرد که این کشور بر اساس حقوق بینالملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد مصوب 1982، برای حفاظت از کشتیهای خود تمامی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
یحیی سریع روز گذشته عربستان را به اعمال محاصره علیه یمن متهم کرده و اعلام کرده بود که انصارالله در پاسخ، «محاصره در برابر محاصره» را اجرا خواهد کرد.