Muhammed Emin Canik
08 مه 2026•بهروزرسانی: 08 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شبکه الحدث عربستان سعودی به نقل از یک منبع ناشناس سعودی گزارش داد که عربستان سعودی از تلاشها برای کاهش تنش و دستیابی به توافق جهت پایان دادن به درگیریها در منطقه حمایت میکند.
در این گزارش آمده است که ریاض اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای پشتیبانی از عملیات نظامی تهاجمی را نخواهد داد و برخی طرفها تلاش میکنند موضع عربستان را به دلایل مشکوک بهصورت نادرست بازنمایی کنند.
همزمان، راید کریملی معاون وزیر خارجه عربستان در امور دیپلماسی عمومی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که کشورش همچنان از کاهش تنش و تلاشهای مذاکرهای حمایت میکند.
این اظهارات پس از گزارش روزنامه وال استریت ژورنال مطرح شد که مدعی شده بود عربستان و کویت محدودیتهای اعمالشده بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاهها و حریم هوایی خود را در چارچوب عملیات موسوم به «پروژه آزادی» لغو کردهاند.