وزارت امور خارجه عراق حمله موشکی و پهپادی به کویت را محکوم کرد.

بغداد/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای، حمله موشکی و پهپادی به کویت را محکوم و تاکید کرد با هرگونه اقدامی که امنیت و ثبات کشورهای منطقه را تهدید کند، مخالف است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: عراق هدف قرار گرفتن کشور برادر، کویت، با موشک و پهپاد را محکوم می‌کند. تمامی اقداماتی را که می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را به خطر اندازد، رد می‌کنیم.

بغداد همچنین خواستار خویشتنداری و کاهش تنش‌ها شده و بر ضرورت جلوگیری از تشدید بحران برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تاکید کرده است.

در این بیانیه تصریح شده که حل‌وفصل بحران‌ها باید از طریق گفت‌وگو و راهکارهای دیپلماتیک دنبال شود و عراق از تمامی ابتکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش خشونت حمایت می‌کند.

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی شد که ایران یک موشک بالستیک به سوی کویت شلیک کرده که توسط پدافند ارتش کویت رهگیری و منهدم شده است.