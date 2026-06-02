منابع لبنانی اعلام کردند که در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در شهر النبطیه در جنوب لبنان، یک دندانپزشک به همراه پسر و دخترش جان باختند.

طی حمله پهپادی اسرائیل در جنوب لبنان یک دندانپزشک و دو فرزندش کشته شدند منابع لبنانی اعلام کردند که در حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در شهر النبطیه در جنوب لبنان، یک دندانپزشک به همراه پسر و دخترش جان باختند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی، خودرویی را در جاده نبطیه ـ حردالی در جنوب این کشور هدف قرار داد که طی آن، جیمز کرم، دندانپزشک اهل شهرک القليعه به همراه پسر و دخترش کشته شدند.

بنا به گفته نزدیکان خانواده، این سه نفر پس از انجام امور آموزشی فرزندان در شهر صیدا در حال بازگشت به خانه بودند که هدف حمله قرار گرفتند.

همزمان، جنگنده‌های اسرائیل چندین منطقه در اطراف شهر صور از جمله شهرک‌های شحور و منصوری را بمباران کردند و برخی مناطق نیز هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای قرار گرفت.

این حملات در حالی ادامه دارد که آتش‌بس میان طرفین از 17 آوریل اجرایی و در 17 مه برای 45 روز تمدید شد.